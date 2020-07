Rosenow

Rentnerin fährt auf abgestelltes Auto: Zwei Verletzte

28.07.2020, 15:59 Uhr | dpa

Blaulicht und LED-Laufschrift "Unfall" an einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Holger Hollemann/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Wildunfall auf der Bundesstraße 104 an der Mecklenburgischen Seenplatte hat einen weiteren Auffahrunfall mit zwei Verletzten nach sich gezogen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, hatte eine 33-jährige Frau bei Rosenow auf der Bundesstraße 104 einen Wildunfall eines anderen Autos auf der Gegenfahrbahn bemerkt und angehalten, um zu helfen. Obwohl der Wagen der 33-Jährigen mit eingeschaltetem Warnblinklicht am rechten Straßenrand stand, fuhr eine dahinter kommende Rentnerin mit ihrem Auto ungebremst auf.

Dabei wurden die 77-jährige Fahrerin dieses Wagens und ihr Beifahrer verletzt und kamen in eine Klinik. An beiden Autos entstand Schaden in Höhe von 17 000 Euro. Die hilfsbereite 33-jährige Frau blieb unverletzt. Zuvor war auf der anderen Fahrbahnseite war eine Autofahrerin mit einem Reh kollidiert, wobei der Schaden auf 500 Euro geschätzt wurde. Das Tier überlebte den Unfall nicht.