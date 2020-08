Dresden

Anklage gegen sechs Bedienstete der JVA Dresden erhoben

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen sechs Bedienstete der Justizvollzugsanstalt der Stadt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt erhoben. Sie sollen im Juli 2018 zwei Gefangene aus Afghanistan und Tunesien mit Schlägen traktiert haben. Zudem soll ein Marokkaner im August 2018 derart in seinen Haftraum geschubst worden sein, dass er mit dem Kopf gegen einen Türrahmen stieß und eine blutende Wunde am Kopf erlitt. In einem Fall soll ein Bediensteter eine der Taten gesehen haben, aber nicht eingeschritten sein. Das Amtsgericht Dresden muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und Zulassung der Anklage entscheiden.