Saalfeld/Saale

46 Jahre alte Frau tot im Wald gefunden

27.09.2020, 16:58 Uhr | dpa

Die Leiche einer Frau aus Saalfeld ist in einem Waldstück gefunden worden. Es handle sich dabei um eine 46 Jahre alte Frau, die seit Donnerstag vermisst worden sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nun ermittle die Kriminalpolizei zu ihren Todesumständen. Suchkräfte der Polizei fanden die Leiche demnach in der Nähe des Wohnhauses der Vermissten. In den vergangenen Tagen waren auch ein Polizeihubschrauber und Hunde eingesetzt, um sie zu finden.