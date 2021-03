Magdeburg

Fridays for Future rufen erneut zu Klimastreik auf

19.03.2021, 03:33 Uhr | dpa

In Magdeburg und Halle wollen Menschen am Freitag auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen und für einen effektiveren Klimaschutz protestieren. Dafür seien verschiedene coronakonforme Aktionen geplant, sagte eine Sprecherin von Fridays for Future. In Halle soll sich in der Innenstadt um 13.00 Uhr eine Menschenkette formieren. Die Menschen sollten dabei aber zwei Meter Abstand halten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen, betonte die Sprecherin. In Magdeburg planen die Aktivisten ab 14.00 Uhr mehrere Kundgebungen unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises - keine leeren Versprechungen mehr. Die Proteste sind den Angaben nach weltweit geplant. Ziel sei, auf die Folgen von massivem CO2-Ausstoß und anderen Umweltverschmutzungen aufmerksam zu machen, hieß es.