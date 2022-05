Nach Euroleague-Aus: Nun will Bayern Meistertitel holen

Das 72:81 beim Euroleague-Titelfavoriten FC Barcelona am Dienstag im Entscheidungsspiel um die Final-Four-Teilnahme am 19. Mai in Belgrad "tat weh", merkte Bayerns Ognjen Jaramaz an. Zum zweiten Mal hintereinander scheiterten die M├╝nchner im Playoff-Viertelfinale. Im vergangenen Jahr war Olimpia Mailand (2:3) Endstation. Nun war Titelfavorit Barcelona besser. "Wir sind riesig entt├Ąuscht, weil wir es schon wieder nicht geschafft haben", sagte Gesch├Ąftsf├╝hrer Marko Pesic bei Magentasport. Im n├Ąchsten Jahr wird der Verein erneut angreifen. Dann soll die erste Final-Four-Teilnahme eines deutschen Basketballclubs in der Euroleague gelingen.