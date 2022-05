Hotels und Gaststätten: 2022 schon 20 Prozent im Minus

Hotels und GaststĂ€tten in Mecklenburg-Vorpommern sind einer verbandsinternen Umfrage zufolge nicht gut ins Jahr 2022 gestartet. Um mehr als 20 Prozent sei der Umsatz zwischen Januar und April in den gastgewerblichen Unternehmen schlechter ausgefallen als im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019, sagte der PrĂ€sident des Dehoga MV, Lars Schwarz, am Mittwoch in Rostock. Auch das OstergeschĂ€ft sei schlecht gewesen. "Das ist die Quittung fĂŒr unsere Betriebe fĂŒr die deutlich restriktiveren Corona-Maßnahmen der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern als gegenĂŒber weiten Teilen Deutschlands", betonte der Verbandschef. "Es ist daher nur zu logisch, dass die Unternehmen große Erwartungen an den weiteren Saisonverlauf haben."