Wirtschaft stark verunsichert: Krieg trübt Erwartungen

Hohe Energiepreise und gest├Ârte Lieferketten: Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt erwartet angesichts des Ukraine-Kriegs f├╝r die kommenden Wochen deutlich schlechtere Gesch├Ąfte. Sowohl im Norden als auch im S├╝den sind nach Angaben der beiden Industrie- und Handelskammern (IHK) die Erwartungen abgest├╝rzt. Die Verunsicherung bei den Unternehmen sei so gro├č wie noch nie, sagte der Hauptgesch├Ąftsf├╝hrer der IHK Magdeburg, Andr├ę Rummel, am Mittwoch. Der Gesch├Ąftsklimaindex ist im Norden des Landes den Angaben zufolge unter den bisherigen Tiefstwert gefallen.