Strecken hoffen auf Formel-1-Rückkehr mit Porsche und Audi

Spekuliert wurde zuletzt, ob Deutschland k├╝nftig im j├Ąhrlichen Wechsel mit Frankreich einen Grand Prix austragen k├Ânnte. "Eine alternierende L├Âsung w├Ąre f├╝r uns eine durchaus denkbare. Wir haben da aber zun├Ąchst an den N├╝rburgring gedacht", sagte Hockenheim-Macher Teske. Auch Gerhard versicherte: "Wenn es passt, kann es gern alternierend sein."

Zwischen 2007 und 2014 fanden abwechselnd Formel-1-Rennen in Hockenheim und auf dem N├╝rburgring statt. Insgesamt gastierte die Rennserie bislang 79 Mal in Deutschland. Zuletzt richtete der N├╝rburgring in der Corona-Saison 2020 den Eifel-Grand-Prix aus.