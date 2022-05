MV-Werften: Aktion für Verlängerung der Transfergesellschaft

Aus Sicht der IG Metall muss die Transfergesellschaft der insolventen MV-Werften ├╝ber den 30. Juni hinaus verl├Ąngert werden. Die Gewerkschaft hat f├╝r den Nachmittag zu einer offenen Mitgliederversammlung nach Wismar eingeladen. Es brauche zeitnah Gewissheit f├╝r die Besch├Ąftigten ├╝ber ihre berufliche Zukunft, sagte der Gesch├Ąftsf├╝hrer IG-Metall in Wismar, Henning Groskreutz, am Montag. Mit jedem Tag, den die Deadline n├Ąher r├╝cke, steige der Druck f├╝r die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich auf andere Stellen und Standorte zu bewerben. Neben den ehemaligen Besch├Ąftigten hat die IG Metall auch Vertreter aus der Politik an den Werft-Standort eingeladen.