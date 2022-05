Prozess im Streit um Lohnzahlung an georgische Erntehelfer

Der Streit zwischen georgischen Erntehelfern und einem Obstbauer in der Bodenseeregion geht weiter. Das Arbeitsgericht in Ravensburg traf am Freitag keine endgültige Entscheidung in der Auseinandersetzung um Lohnzahlungen. Stattdessen vertagte die Vorsitzende Richterin Carolin Hopf die Verhandlung auf den 10. Juni. An diesem Tag sollen Zeugen vernommen werden.