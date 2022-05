Gewitter, Hagel, Überschwemmung - Mann stirbt in Keller

Die Meteorologen hatten in ihrer Vorhersage f├╝r Rheinland-Pfalz und das Saarland angek├╝ndigt, punktuell k├Ânnten in kurzer Zeit Regenmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter fallen. Es gebe die Gefahr von schweren Sturmb├Âen mit Windgeschwindigkeiten um 95 Stundenkilometer. Auch Orkanb├Âen um 120 Stundenkilometer seien nicht ausgeschlossen, ebenso wie vereinzelte Tornados und gr├Â├čerer Hagel.

Wegen der Warnung vor Starkregen und Sturmb├Âen blieben am Freitag alle Schulen in Tr├Ągerschaft des Kreises Ahrweiler in Rheinland-Pfalz geschlossen. Der Kreis appellierte zudem an alle Eltern von Kita-Kindern, diese zu Hause zu betreuen. Eine f├╝r den Nachmittag geplante Sitzung des Kreistages Ahrweiler in der Rheinhalle in Remagen wurde ebenfalls abgesagt.