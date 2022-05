Insolventer Flughafen Hahn stellt Personal ein

"Der Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt-Hahn hat sich sowohl in der Passage als auch in der Fracht positiv entwickelt", teilte der Sprecher weiter mit. In Flughafenkreisen hieß es, das in der Corona-Entspannung und im FrĂŒhling anziehende GeschĂ€ft ermögliche die Neueinstellungen trotz der Insolvenz. Laut dem Flughafenverband ADV ging der Hahn-Frachtumschlag im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch zurĂŒck. Die Zahl der Passagiere nahm nach der Aufhebung von Corona-BeschrĂ€nkungen extrem zu, lag aber noch merklich unter dem Wert des ersten Quartals 2019 vor der Pandemie. GegenwĂ€rtig hat der ehemalige MilitĂ€r-Airport rund 430 Mitarbeiter.