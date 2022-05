Polizeieinsatz in Niedersachsen nach Messerangriff in Lienen

Nach einem t├Âdlichen Angriff mit einem Messer auf einen 55-J├Ąhrigen in Lienen (Kreis Steinfurt) hat es einen Polizeieinsatz in benachbarten Niedersachsen gegeben. Er sei im Rahmen der Fahndung nach einem Tatverd├Ąchtigen in der Nacht in Quakenbr├╝ck erfolgt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft M├╝nster am Donnerstag mit. Man habe Anhaltspunkte gehabt, dass sich der Gesuchte m├Âglicherweise dort aufhalten k├Ânnte. "Aber er war nicht dort", so der Sprecher. Es habe keine Festnahme gegeben. Die Fahndung laufe nun weiter.