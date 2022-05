Zu schnell unterwegs: Mehr Tempoverstöße auf Bayerns Straßen

Wegen der Corona-Pandemie waren im Vorjahr zwar vergleichsweise wenig Fahrzeuge auf Bayerns Stra├čen unterwegs - trotzdem stieg die Zahl der Tempos├╝nder: Rund 1,1 Millionen Geschwindigkeitsverst├Â├če registrierte die Polizei. Das seien knapp 100.000 F├Ąlle mehr als 2020, teilte das bayerische Polizeiverwaltungsamt am Freitag in Straubing mit. In 35.851 F├Ąllen wurde die erlaubte Geschwindigkeit so stark ├╝berschritten, dass der Fahrer oder die Fahrerin mindestens ein Monat lang nicht hinters Steuer durften. "Das sind Tausende F├Ąlle von grober Unvernunft und R├╝cksichtslosigkeit", sagte Innenminister Joachim Herrmann laut Mitteilung. In diesem Jahr habe die Polizei ihre Kontrollen verst├Ąrkt.