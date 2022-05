Verdacht auf Schwarzarbeit: Durchsuchungen in Bundesländern

Wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit ist der Zoll in elf BundeslĂ€ndern zu Durchsuchungen angerĂŒckt. Mehr als 500 Beamte seien am Dienstag im Einsatz gewesen, teilte das Zollamt Koblenz am Freitag mit. VerdĂ€chtigt werde ein serbischer Unternehmer, der ohne Erlaubnis auslĂ€ndische Arbeitnehmer an deutsche Auftraggeber verliehen haben soll. Die Arbeiter stammen demnach aus Slowenien, der Slowakei, Polen und Kroatien. 20 deutschen Unternehmen im metallverarbeitenden Gewerbe wird vorgeworfen, die entliehenen ArbeitskrĂ€fte wie eigene Angestellte eingesetzt zu habe.