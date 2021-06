Kiel

Hamburg und Schleswig-Holstein suchen DFB-Pokal-Teilnehmer

26.06.2021, 02:27 Uhr | dpa

Die Fußball-Regionalligisten Eintracht Norderstedt und Teutonia 05 spielen am Samstag (15.30 Uhr) um die Teilnahme am DFB-Pokal. Wer sich durchsetzt und damit eines der begehrten Heimspiele gegen einen Profiverein bestreiten darf, kann sich über ein beträchtliches finanzielles Zubrot in Höhe von 137 000 Euro freuen.

Die Partie ist ein Ausscheidungsspiel, da der Wettbewerb nahezu komplett den Corona-Beschränkungen zum Opfer gefallen ist. Lediglich die erste Runde wurde im vergangenen Jahr ausgetragen, bevor sich der Hamburger Amateurfußball in eine rund achtmonatige Pandemie-Pause verabschiedet hatte. Am Sonntag treffen bei den Frauen die Regionalligisten des HSV auf den Ligarivalen TSC Wellingsbüttel. Beide Spiele finden im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt statt.

Im schleswig-holsteinischen Pokalwettbewerb stehen sich im Endspiel die Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 und 1. FC Phönix Lübeck gegenüber. Weiche hatte am Mittwoch Titelverteidiger SV Todesfelde mit 2:1 aus dem Rennen geworfen. Phönix setzte sich mit 2:1 gegen den Oberligaclub TSB Flensburg durch. Das Endspiel wird am Sonntag um 16.00 Uhr im Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente angepfiffen.