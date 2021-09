Köln

Tausende bei Demonstrationen für mehr Klimaschutz erwartet

24.09.2021, 01:37 Uhr | dpa

Tausende Menschen wollen heute für einen besseren Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen auf die Straße gehen. Allein in Köln seien etwa 5000 Teilnehmer zum Klimastreik der Bewegung Fridays for Future angemeldet, sagte ein Polizeisprecher.

"Die weltweiten Waldbrände, Hitzerekorde, die Überschwemmungen in China und die Flutkatastrophe direkt vor unserer Tür hat uns ein weiteres Mal die Dringlichkeit der Klimakrise vor Augen geführt", sagte eine Sprecherin der Bewegung. "Wir merken alle, dass die Klimakatastrophe nicht in ferner Zukunft liegt. Wenn wir die 1,5-Grad-Grenze überschreiten, ist eine Jahrhundertflut kein Jahrhundertflut mehr."

Gemeint ist das auf der Pariser Weltklimakonferenz vereinbarte Ziel, die Erderhitzung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Schon jetzt hat sich der Planet allerdings um 1,2 Grad erwärmt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.

Die Demonstranten ziehen am Freitag durch zahlreiche Städte in NRW. Neben Köln finden unter anderem auch in Düsseldorf, Dortmund, Aachen und Bonn Aktionen statt. In der Landeshauptstadt wird der Demonstrationszug von zwei Motivwagen des Künstlers Jacques Tilly begleitet.

Die Demonstrationen in Köln sind Teil des bundesweiten Klimastreiks. Laut Fridays for Future sollen weltweit hunderte Aktionen stattfinden. Zwei Tage vor der Bundestagswahl fordern die Umweltaktivisten, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen sowie eine sozial gerechte Klimapolitik.