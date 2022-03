Köln

Köln ohne Hector - Drei Änderungen bei Hoffenheim

06.03.2022, 17:29 Uhr | dpa

Mit Winter-Neugang Jeff Chabot in der Innenverteidigung startet der 1. FC Köln am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in die Bundesliga-Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Die Leihgabe von Sampdoria Genua ersetzt den erkrankten Timo Hübers. "Ich erwarte, dass er gut ins Spiel und sich nicht so viele Gedanken macht. Was er bisher im Training gezeigt hat, lässt Gutes hoffen", sagte Trainer Steffen Baumgart im Streamingdienst DAZN. FC-Kapitän Jonas Hector fehlt aus privaten Gründen, für ihn spielt Jannes Horn. Außerdem rückt Dejan Ljubicic in die Startformation.

Auch Hoffenheim tritt mit drei Änderungen an. Für den erkrankten Kapitän Benjamin Hübner kommt Kevin Akpoguma ins Team. Zudem stehen Angelo Stiller und Diadie Sammeskou in der Anfangself.

Die Kölner treten in einem Sondertrikot mit dem Schriftzug "Stop War" an. Überdies haben die Eckfahnen im RheinEnergieStadion die Farben der Ukraine.