Polizeihubschrauber im Einsatz

Pro-russischer Autokorso blockiert Bonner Innenstadt

27.03.2022, 15:57 Uhr | dpa, pb, law

Autos von Teilnehmern der Demonstration in Bonn. (Quelle: Sebastian Klemm)

Hupkonzert und Stau in der Bonner City: Eine pro-russische Demonstration fährt durch die Innenstadt. Ziel der hunderten Fahrzeuge soll ein Friedhof in Duisdorf sein.

Ein Autokorso mit mehreren hundert Fahrzeugen ist am Sonntagmittag aus Köln kommend zu einem sowjetischen Ehrenmal auf dem Friedhof in Bonn-Duisdorf gefahren. Es handele sich nach bisherigem Kenntnisstand offenbar um eine pro-russische Kundgebung, sagte ein Bonner Polizeisprecher.



Die Teilnehmer wollten Kränze an dem Ehrenmal ablegen. "Die Aktion steht in Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine", hieß es in einer Mitteilung der Polizei.



Einsatzkräfte sicherten den prorussischen Protestzug ab. (Quelle: Klemm)



Bei der Kundgebung soll wohl auch an die im Osten der Ukraine getöteten Kinder aus der russlandfreundlichen Donbass-Region erinnert werden – in einem Aufruf zur Kundgebung wurde auch angeregt, Fotos der getöteten Kinder mitzubringen. Als Ziel war eigentlich das Russische Generalkonsulat angegeben, das über die Fahrt angeblich nicht informiert worden war. Auf Twitter waren einige der Fahrzeuge am Mittag zu sehen.

Laut Bonner "General-Anzeiger" waren auch im benachbarten Bad Godesberg-Schweinheim einige Menschen versammelt. Die Polizei begleitet dem Bericht zufolge das Autokorso auch mit einem Hubschrauber.

Pro-Russland-Kundgebung in Bonn: Initiatoren unklar

Laut Polizei ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Bonn zu rechnen: Betroffen seien vor allem die Bonner Innenstadt und die Ortsteile Duisdorf und Lessenich-Meßdorf im Stadtbezirk Hardtberg. Vor der Demonstration hatte das Lew Kopelew Forum Russlanddeutsche vor einer Teilnahme an der Kundgebung gewarnt.

Auf der Facebookseite des Verbands, der sich für den kulturellen Austausch zwischen Russland und Deutschland einsetzt, hieß es über die geplante Kundgebung: "Zynischer geht es kaum." Man habe die Polizei im Vorfeld vor dem Autokorso gewarnt und rate, sich von der Demonstration fernzuhalten.

Wer die Initiatoren der Aktion sind, ist unklar. Mindestens seit Dienstag war auf Facebook und in russischen Netzwerken dafür geworben worden, sich dem friedlichen Ereignis anzuschließen. Es war die zweite derartige Kundgebung in Deutschland.



Über den ersten Protest im pfälzischen Donnersbergkreis mit einigen dutzend Autos war auch in russischen Medien berichtet worden. Bei dem Korso in Kirchheimbolanden waren auch an Autos "Z"-Symbole angebracht, die als Unterstützung für den russischen Angriffskrieg verstanden werden.

CDU und SPD in NRW hatten am Samstag gefordert, das Symbol zu verbieten. Zuvor hatten die Bundesländer Bayern und Niedersachsen erklärt, das Zeigen als Straftaten verfolgen.