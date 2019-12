LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

FC Bayern München könnte eigenes E-Sport-Projekt starten

02.12.2019, 08:48 Uhr | t-online.de

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, am Rednerpult: "Ich kann mir vorstellen, dass wir uns im E-Sport den Fußballspielen zuneigen." (Quelle: Sven Hoppe/dpa)

Der FC Bayern München steht wahrscheinlich vor einem Einstieg in den E-Sport. "Wir sind intern in finalen Diskussionen. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns im E-Sport den Fußballspielen zuneigen", sagte Karl-Heinz Rummenigge beim "FC Bayern Digital Campus". "Wir wollen Erfahrung sammeln auf dem Gebiet und wir werden zeitnah eine Entscheidung fällen. Ich kann mir vorstellen, dass es die pro E-Sport Soccer sein wird." Mehr als die Hälfte der Clubs aus der Fußball-Bundesliga haben eigene E-Sport-Projekte.

