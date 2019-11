LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Dieses Ereignis dürfte selbst für einen alten Bundesliga-Hasen wie Thomas Müller noch ein besonderes werden: Nächsten Dienstag wird er von Ministerpräsident Markus Söder mit dem "Bayerischen Verdienstorden" ausgezeichnet. Damit wird Müller Mitglied in einem wirklich, wirklich sehr erlauchten Kreis: Nur 2.000 lebende Personen dürfen den Orden überhaupt tragen. Die Kollegen der "tz" haben die Details...

Im Rahmen der Inklusionswoche besuchte eine Sportgruppe der Offenen Behindertenarbeit München das Frauenfußballteam des FC Bayern München im FC-Bayern-Campus. Als Höhepunkt der Aktionswoche laufen sie beim Bundesligaspiel gegen die SGS Essen am Samstag (14 Uhr) gemeinsam auf den Platz.

Um 18.30 Uhr spielen die Basketballer in der EuroLeague auswärts gegen den Türkischen Meister Anadolu Efes in Istanbul. Anpfiff bei den FCB-Amateuren ist um 19 Uhr auf der Hermann-Gerland-Kampfbahn. Die Münchner empfangen in der dritten Liga den FC Carl Zeiss Jena.

