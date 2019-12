Der Sport-Dienstag im Live-Blog

FC Bayern München steht angeblich vor Winter-Transfer

17.12.2019, 18:08 Uhr | t-online.de

Christian Streich erwartet mit dem SC Freiburg einen wiedererstarkten Fußball-Rekordmeister Bayern München. Der Titelverteidiger spiele wieder "Bayern-like", agiere mit einem "extrem guten Gegenpressing" und gehe "immer in die Tiefe", sagte der Freiburger Trainer vor dem Duell mit den Münchnern am Mittwoch.

Mitverantwortlich für den Aufschwung der Bayern sei dabei deren neuer Trainer Hansi Flick, den Streich bereits aus gemeinsamen Spieler-Tagen in der Oberliga von Baden-Württemberg kennt. Dieser sei ein "sehr angenehmer Mensch" und "das Gegenteil von abgehoben".

Herbert Paul verletzte sich beim 2:2-Unentschieden des TSV 1860 München in Ingolstadt am Kopf und musste mit acht Stichen genäht werden. Sein Einsatz bei Münster am Samstag sei noch nicht sicher.

Alle sechs Euroleague-Partien in fremder Halle verloren die Basketballer vom FC Bayern München in dieser Saison bislang verloren. "Die Bayern dürfen nicht verlieren. Die haben mächtig investiert und das Dominanz-Zepter von Bamberg übernommen", sagte Alba-Manager Marco Baldi vor der Partie am Mittwoch. "Sie haben ganz klar formuliert, sie wollen als erstes Team in die Playoffs."

Noch nie schaffte es eine deutsche Mannschaft unter die besten acht des Kontinents – und der Weg in die europäische Elite ist für beide auch diese Saison weit. Mit nur fünf Siegen aus 13 Partien liegt München knapp vor den Berlinern, die einmal weniger gewonnen haben. Der Rückstand auf die Playoffränge droht kurz vor Halbzeit der Mammutsaison von 34 Vorrundenspielen schon so beträchtlich zu werden, dass dem Aufeinandertreffen eine besondere Bedeutung zukommt.

Der FC Bayern München plant für das Basketball-Prestigeduell in der Euroleague bei Alba Berlin mit den zuletzt angeschlagenen Routiniers Nihad Djedovic und Leon Radosevic. Die beiden früheren Berliner reisten am Dienstag mit dem Team des deutschen Meisters in die Hauptstadt, wo am Mittwoch das erste Gruppenspiel der zwei Topclubs gegeneinander in der Königsklasse ansteht. Djedovic hatte zuletzt lange wegen einer hartnäckigen Knieblessur gefehlt. Radosevic laborierte an einer Knöchelverletzung. Ob die beiden rechtzeitig fit werden, entscheidet sich erst in Berlin.

Dass der FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League auf den FC Chelsea trifft, wurde gestern von einem ehemaligen Bayern-Profi ausgelost: Hamit Altintop. Damit kommt es zur Neuauflage eines ganz bestimmten Fußballspiels. 2012 hatten die Londoner in einem denkwürdigen Spiel den Bayern-Traum vom Titel im eigenen Stadion zerstört.

Der FC Bayern will offenbar nachrüsten und soll dabei in Spanien fündig geworden sein. Angeblich habe es schon Kontakt wegen eines Spielers gegeben. Nach dem Kovac-Aus sei die Wintertransferperiode eine entscheidende Zeit für den Klub. Angeblich soll Lucas Ocampas vom FC Sevilla auf der Liste des FC Bayern München stehen. Wie "Di Marzio" berichtet, seien sogar schon Verhandlungen wegen einer Verpflichtung des Argentiniers im Gange.



