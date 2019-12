LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Der FC Bayern München muss gegen Chelsea ran

16.12.2019, 13:31 Uhr | t-online.de

Egal, ob FC Bayern München, 1860 München, Red Bull München oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

Am Montagmittag wurden im UEFA-Hauptquartier im Französischen Nyon die Begegnungen im Achtelfinale der Champions League ausgelost. Demnach trifft der FC Bayern München im Februar und März nächsten Jahres auf den FC Chelsea – eine Wiederauflage des Finalspiels aus dem Jahr 2012.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic meinte nach der Auslosung, man wolle die Favoritenrolle gegen die Londoner annehmen. Kapitän Manuel Neuer sagte im hauseigenen TV-Kanal: "Die Jungs auf der Insel wissen, dass wir da sind. Ich denke, dass wir mit gesundem Selbstvertrauen in die Spiele gehen können."

Drei Tore, zwei Torvorlagen: Der überragende Philippe Coutinho ebnet Bayern München nach zuvor zwei Bundesliga-Niederlagen den Weg zum 6:1 gegen Werder Bremen. Doch sollte er auf Dauer beim Rekordmeister bleiben? Im aktuellen "Zweikampf der Woche" von t-online.de gehen die Kollegen Robert Hiersemann und Florian Wichert dieser Frage nach.

"Ja, denn Coutinho wird Robben und Ribéry vergessen machen", meint Hiersemann. "Nein, Bayern sollte das Geld in andere Spieler investieren", findet hingegen Wichert. Hier geht es zum Pro-Kontra-Kommentar der Kollegen.

Der französische Weltmeister Lucas Hernández wird zum Rückrundenstart des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga noch nicht wieder einsatzfähig sein. Der Abwehrspieler hofft nach eigenen Angaben aber, nach seiner Operation am rechten Fuß, an dem er sich Ende Oktober eine Bänderverletzung zugezogen hatte, Ende Januar wieder richtig mit der Münchner Mannschaft trainieren zu können.

Dann will er auch mit ins Trainingslager nach Katar. "Der Plan ist, dass ich mit nach Doha fliege. Ich werde zunächst Teile des Trainings mitmachen können und auch individuell trainieren", sagte Hernández.

Einen schönen guten Morgen. Auch diese Woche berichten wir wieder über das aktuelle Sportgeschehen in München. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.