LIVESport-Tag im Live-Blog

TSV 1860 München verschiebt Spiele

12.03.2020, 08:57 Uhr | t-online.de

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Fussball-Drittligist TSV 1860 München hat sein Heimspiel gegen den MSV Duisburg sowie das Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben. Als Liga-Träger habe der DFB entschieden, den 28. und 29. Spieltag der Dritten Liga zu verlegen und frühestens Anfang Mai nachzuholen. Das teilte der TSV auf Twitter mit.

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus München! Auch heute berichten wir wieder über alles rund um den Lokalsport in München. Schauen Sie immer mal wieder vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben.