"Party Hotspot" im Englischen Garten

Polizeibeamte mit Flaschen beworfen – mehrere Verletzte

09.05.2021, 10:37 Uhr | dpa, t-online

Schönes Wetter und überkochte Emotionen: In München hat eine Gruppe junger Leute Polizisten mit Flaschen beworfen. 19 Beamte sind verletzt worden. Sechs Personen wurden festgenommen.

Im Englischen Garten in München ist ein Polizeieinsatz eskaliert. Junge Leute hätten etwa 50 Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte geworfen und so 19 Beamte verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ob es Verstöße gegen Hygieneauflagen zum Schutz vor Corona gegeben hatte, sagte der Sprecher zunächst nicht.

An dem "Party Hotspot" im Englischen Garten sei es am Samstag zunächst zu einer Schlägerei gekommen, führte der Sprecher weiter aus. In sozialen Netzwerken sollen Videos kursiert haben, die den Vorfall zeigen sollen.

Die Video würden ebenfalls zeigen, wie aus einer größeren Gruppe junger Menschen Flaschen auf die Polizisten geworfen werden. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Pfefferspray und Schlagstöcke ein. "Sechs Personen wurden festgenommen. Wir ermitteln wegen Körperverletzung, Widerstand und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch", erklärte der Sprecher.