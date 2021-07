Museen und Konzerte

Parteien werben mit Freikarten für Corona-Impfung

17.07.2021, 13:36 Uhr | dpa

Zuckerbrot statt Peitsche: Um die Münchner zu motivieren, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, wollen zwei Parteien besondere Anreize schaffen. Mit Freikarten sollen die Impfwilligen belohnt werden.



Mit Freikarten will die Stadtratsfraktion von SPD und Volt mehr Menschen in München zu einer Corona-Impfung motivieren. Statt auf Zwang wie in anderen Ländern setze man auf Anreize, teilte SPD-Stadtrat Roland Hefter mit. Dies könnten Freikarten für Museen, Konzerte, Sportveranstaltungen, den öffentlichen Nahverkehr oder den Tierpark sein. Auch eine Tombola in Zusammenarbeit mit der Gastronomie und der Wirtschaft mit Sachpreisen und Gutscheinen sei vorstellbar.

In einem Antrag fordert die Fraktion nun, dass die Stadtverwaltung diese Möglichkeiten prüfen solle. Medien hatten zuvor über den Vorschlag berichtet. Da die Impfbereitschaft nachlasse, müsse man nun wirklich alles versuchen, um die Menschen zum Impfen zu bewegen. "Auch wenn es Geld kostet, ein nächster Lockdown kostet mehr, von den Menschenleben ganz zu schweigen, die wir verlieren, wenn uns die Delta-Variante bei einer schlechten Impfquote im Herbst mit voller Wucht treffen würde", betonte Hefter.

Bayern bei Impfungen hinten

In Bayern sind inzwischen 43,9 Prozent der Menschen vollständig geimpft, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag (Stand: 12.35 Uhr) hervorgeht. 57,6 Prozent haben bislang eine Impfung erhalten. Im bundesweiten Vergleich liegt der Freistaat damit auf den hinteren Plätzen.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) besuchte am Samstag ein Impfzentrum in Weiden in der Oberpfalz, um bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Corona-Impfung zu werben. "Um die Impfbereitschaft zu steigern, weiten wir unsere Impfangebote massiv aus und machen sie flexibler", teilte der Politiker mit. So seien Erstimpfungen in den Impfzentren nun auch ohne Registrierung und Termin möglich. Mobile Impfteams sollten unkomplizierte Impfungen zum Beispiel vor Geschäften, auf Märkten oder bei Sportveranstaltungen möglich machen.