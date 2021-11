Knapp 100 Punkte in Flensburg

Raser in München – 85 Mal in einem Monat geblitzt

27.11.2021, 14:41 Uhr | t-online

Ein Autofahrer während der Fahrt (Archivbild): Ein Münchner ist in einem Monat 85 Mal geblitzt worden. (Quelle: allOver/imago images)

Das wird teuer: In München soll ein Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein – und das Dutzende Male. Neben zahlreichen Punkten in Flensburg erwartet ihn eine weitere satte Strafe.

Im Münchner Stadtgebiet ist ein 26-Jähriger seit Mitte Oktober insgesamt 85 Mal geblitzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach fuhr der Mann überwiegend weit über 100 km/h – bei erlaubten 60 km/h. Wie die Beamten angaben, war auf den Beweisbildern des Mercedes immer derselbe Fahrer erkennbar.

Die Polizei hat den Mann am vergangenen Sonntag gegen 0.15 Uhr bei einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle angehalten. Dort konnten ihm sämtliche vorherige Verkehrsverstöße zugeordnet werden, heißt es. Die Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei dauern noch an.

Was bereits feststeht: Den Raser erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von über 14.000 Euro und 100 Punkte in Flensburg.