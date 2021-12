Tankstelle in München

Tankwart storniert 2.500 Mal – und stiehlt Tausende Euro

05.12.2021, 15:44 Uhr | dpa

Innerhalb von eineinhalb Jahren drückte der Angestellte 2.500 Mal "stornieren": Ein Mitarbeiter einer Tankstelle in München hat seinen Arbeitgeber um Tausende Euro betrogen.

Ein Tankstellenmitarbeiter in München soll Tausende Euro ergaunert haben, indem er immer wieder Kassenbons stornierte. In knapp eineinhalb Jahren, die er an einer Tankstelle arbeitete, habe der 25-Jährige mehr als 2.500 Mal storniert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Inzwischen habe man ihm "weit über 200 Taten" nachweisen können. Der Vorgang wird jetzt an die Staatsanwaltschaft übergeben.