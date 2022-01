Empfang in München

Sternsinger besuchen Söder in Staatskanzlei

04.01.2022, 16:42 Uhr | MaM, t-online

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat Sternsinger in der Staatskanzlei in München empfangen. Die Kinder und Jugendlichen stellten Söder ihr diesjähriges Hilfsprojekt vor.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Dienstagvormittag Sternsinger in München empfangen, wie die bayrische Staatskanzlei mitteilte. Demnach seien die Sternsinger aus dem Pfarrverband Fürstenzell des Bistums Passau gegen 11 Uhr in der Orangerie der Staatskanzlei in München eingetroffen.

Wie der BR24 berichtet, übergaben die Sternsinger, Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren, Söder bei dem Treffen den Segen "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus, Anm. d. Red.) – kurz C+M+B. Diesen hatten sie zuvor auf eine Tafel geschrieben. Im vergangenen Jahr war das jährliche Ritual coronabedingt ausgefallen.

Mädchen schreibt den Segen auf eine Tafel: Markus Söder hatte die Sternensänger in der Staatskanzlei empfangen. (Quelle: Peter Kneffel/dpa)



Bei dem Treffen soll der bayrische Ministerpräsident über die Hilfsprojekte der Sternsinger informiert werden – besonders über das Hauptprojekt zur 64. Aktion Dreikönigssingen. Die Sternsinger-Aktion des Kindermissionswerkes ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto "Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit" und soll auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen.



Söder lobte die Mädchen und Jungen für ihr Engagement: Es sei ein Signal der Hoffnung und des Miteinanders, gerade von jungen Menschen, die in diesen schweren Zeiten sich für andere einsetzten.