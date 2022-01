Bericht über Ermittlungen

Fußballtrainer soll zwanzig Kinder sexuell missbraucht haben

17.01.2022, 21:01 Uhr | pb, t-online

Boy as soccer goalkeeper model released Symbolfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY SKCF00292 (Quelle: Westend61/imago images)

Schwere Vorwürfe gegen einen Fußballtrainer aus dem Großraum München: Laut einem Bericht soll sich dort ein 45-Jähriger an zwanzig Kindern vergangen haben.

In einem Sportverein aus dem Großraum München soll sich ein Trainer wohl über Jahre hinweg an mehreren Jugendlichen vergangen haben. Das berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) am Montagabend.



Demnach ermittelt das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 15 des Polizeipräsidiums München gegen einen 45-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen.

München: Ermittlungen gegen Jugendtrainer



Dem Mann wird laut dem Bericht vorgeworfen, seit 2016 wiederholt an insgesamt "zwanzig jugendlichen oder heranwachsenden Kindern" sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Die Polizei München war am Abend nicht zu erreichen.

Laut der Zeitung soll der Mann den jungen Spielern eine spezielle Massage zur Leistungssteigerung angeboten, und sich dann an ihnen vergangen haben. Dem SZ-Bericht zufolge wurden dem Verein die Taten Ende des vergangenen Jahres bekannt, die Klubverantwortlichen hätten sie daraufhin selbst bei der Polizei angezeigt.