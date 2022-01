Unfall im Kreis Göppingen

Lkw-Fahrer stirbt bei Aufprall im A8-Tunnel

27.01.2022, 09:36 Uhr | dpa

Ein 28-jähriger Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der A8 im Kreis Göppingen tödlich verletzt worden. Er prallte mit seinem Sattelzug gegen ein Tunnelportal.

Der Aufprall sei so stark gewesen, dass der Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt worden sei, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der entstandene Schaden geht laut Polizei in die Hunderttausende.

Nach dem Unfall am Mittwoch auf der Fahrbahn in Richtung München musste die Autobahn 8 bei Gruibingen komplett gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei wurde infolge des Unfalls die Stromversorgung im Tunnel unterbrochen.



Autobahn in Richtung München teilweise gesperrt

Sollte die Versorgung noch in der Nacht wiederhergestellt werden, werde die Sperrung komplett aufgehoben, hieß es. Ansonsten werde die Fahrbahn in der Nacht nur einspurig befahrbar sein, so die Polizei am Mittwochabend weiter.

Die Sperrung wurde mittlerweile aufgehoben und die Strecke ist wieder komplett befahrbar.