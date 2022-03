München

Anti-Kriegs-Kundgebung in München

26.03.2022, 15:37 Uhr | dpa

Mehrere hundert Menschen haben am Samstag auf dem Münchner Königsplatz gegen Russlands Krieg in der Ukraine demonstriert. Zu der Kundgebung hatten unter anderem ukrainische und belarussische Organisationen und die bayerische SPD aufgerufen. Demonstrantinnen und Demonstranten trugen Plakate mit Aufschriften wie "Russisches Öl und Gas töten", "Putin nach Den Haag" und "Raketenabwehr Waffen in die Ukraine sofort!". Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer am Nachmittag auf 700. Alles sei friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher.