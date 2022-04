Polizei ermittelt

Mann in Tiefgarage unter Auto eingeklemmt

02.04.2022, 11:43 Uhr | dpa, t-online, mtt

Feuerwehreinsatz in München (Symbolbild): Die Retter mussten einen demolierten Opel mit Hebekissen anheben, um den Verletzten zu befreien. (Quelle: STL/imago images)

In München ist ein Mann schwer verletzt unter seinem Auto gefunden worden. Möglicherweise wurde er überrollt, als er die Schranke einer Tiefgarage öffnen wollte.

Das Alarmstichwort der Feuerwehr lautete "Person eingeklemmt": In der Nacht zu Samstag ist ein Mann in München-Riem schwer in einer Tiefgarage verletzt worden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden ihn am Freitagabend gegen 22.20 Uhr unter seinem Auto. Der Wagen stand unterhalb der Ausfahrt, an der Wand der Tiefgaragenausfahrt befanden sich Schleifspuren.

Unglück in München: Feuerwehr befreit Verletzten mit zwei Hebekissen

"Sofort begannen die Kollegen das Fahrzeug mit Unterbaumaterial zu stabilisieren", heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Mit zwei Hebekissen sei der Kleinwagen so weit angehoben worden, dass der Verletzte unter dem demolierten Opel hervorgeholt werden konnte.

Der Mann, der laut Feuerwehr um die 40 Jahre alt war, wurde von einem Notarzt versorgt und dann in eine Münchner Klinik transportiert. Jetzt ermittelt die Polizei, wie sich der Unfall genau abgespielt hat.

Möglicherweise sei der Verunglückte an der Ausfahrt von seinem Auto überrollt wurde, als er die Schranke öffnen wollte, hieß es.