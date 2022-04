Wiesn 2022

Entscheidung zum Oktoberfest 2022 ist gefallen

29.04.2022, 12:56 Uhr | t-online

Nachdem das Oktoberfest 2020 und 2021 ausgefallen ist, war es auch in diesem Jahr in die Diskussion geraten. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hielt das berühmteste Volksfest der Welt während des Ukraine-Kriegs für unangemessen. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

Das Oktoberfest 2022 soll stattfinden. Das hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter auf einer Pressekonferenz am Freitag im Münchner Rathaus verkündet. Demnach seien zudem keine Auflagen wie etwa Zugangsbeschränkungen für die Wiesn in diesem Jahr geplant.

2020 und 2021 war das Oktoberfest aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen, es waren die ersten beiden Absagen seit Bestehen der Bundesrepublik. Eine erneute Absage 2022 hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ins Gespräch gebracht, der es "schwer vorstellbar" fand, "zu feiern, Bier zu trinken und Karussell zu fahren", solange zugleich in der Ukraine und Münchens Partnerstadt Kiew Krieg herrscht.

Oktoberfest 2022: Stadt München hat eine Entscheidung gefällt.

Zuletzt hatte sich insbesondere Bayerns Ministerpräsident Markus Söder immer wieder dafür eingesetzt, dass das Oktoberfest 2022 stattfinden solle. "Gerade, weil die Zeiten so schwer sind, muss man auch mal durchschnaufen können", hatte er bei einer Rede auf der Theresienwiese am Montag gesagt.

Dort findet aktuell das Münchner Frühlingsfest statt, das von vielen als "kleine Wiesn" bezeichnet wird. Auch die Festwirte und Söders Stellvertreter Hubert Aiwanger hatten in den vergangenen Tagen verstärkt gefordert, dass München sich bald zugunsten des Oktoberfests entscheidet.



Das Oktoberfest zieht jährlich über sechs Millionen Besucher an, die Millionen Liter Bier trinken. Für die Stadt München bedeutet das berühmteste Volksfest der Welt eine Einnahmequelle in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro.

Markus Söder wird eindeutig Ziel von Spitzen bei Oktoberfest-Entscheidung

In seiner Entscheidung ließ Oberbürgermeister Reiter einige klare Spitzen verlauten, die unverkennbar in Richtung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gerichtet waren. Der hatte sich einst als Mitglied des "Teams Vorsicht" während der Corona-Pandemie geriert und wurde nun von Reiter im Team "Volksfest-Hopping" verortet.

Söder hatte kürzlich mehrere große Volksfeste in Bayern eröffnet und viel beachtete Reden in Bierzelten gehalten. Weiter ließ Reiter in seiner Rede am Freitagnachmittag klar erkennen, dass seine Bedenken hinsichtlich des Ukraine-Krieges und der Corona-Pandemie als nicht mehr relevant zu betrachten seien.