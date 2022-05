Stellantis übernimmt Carsharing von BMW und Mercedes

M├╝nchen Stellantis ├╝bernimmt Carsharing von BMW und Mercedes Von dpa 03.05.2022 - 08:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

BMW und Mercedes-Benz verkaufen ihre gemeinsame Carsharing-Tochter Share Now an den franz├Âsisch-italienischen Autokonzern Stellantis. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet und Stillschweigen ├╝ber die Details vereinbart worden, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Die Zustimmung der Kartellbeh├Ârden stehe noch aus.

BMW und Mercedes-Benz wollten nun ihren gemeinsamen E-Auto-Ladedienst Charge Now und ihre Mobilit├Ąts-App Free Now ausbauen, die Kunden ├╝ber Partner wie Sixt, Miles oder auch Share Now Zugriff auf 180.000 Fahrzeuge in ├╝ber 150 St├Ądten sowie E-Scooter, E-Bikes, Chauffeur-Autos und Taxis bietet. Kunden wollten zunehmend aus der ganzen Bandbreite an Mobilit├Ątsangeboten mit einer App den besten Weg von A nach B frei w├Ąhlen. "Die neue Ausrichtung erm├Âglicht uns die schnellere Skalierung unserer Aktivit├Ąten und somit in k├╝rzester Zeit weiteres, profitables Wachstum", sagte- BMW-Manager Rainer Feurer.

Ladedienst und und Multi-Mobilit├Ąts-Plattform seien zwei zentrale Gesch├Ąftsfelder mit hohem Wachstumspotenzial. Im vergangenen Jahr habe Free Now die Zahl der Transaktionen fast verdreifacht, im laufenden Jahr w├╝rden zehn neue Partner auf der Plattform integriert. Charge Now biete ├╝ber den Dienstleister DCS Zugang zu 300.000 Ladepunkten in Europa samt kompletter Abrechnung.

Share Now entstand 2019 durch Zusammenlegung von Daimlers Carsharing car2go mit DriveNow von BMW - ein Jahr, nachdem Sixt seinen 50-Prozent-Anteil an Drive Now f├╝r 209 Millionen Euro an den Partner BMW verkauft hatte. Das Gemeinschaftsunternehmen schrieb aber rote Zahlen und zog sich bald aus den USA, London, Br├╝ssel und anderen St├Ądten zur├╝ck.