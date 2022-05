Online-Versammlungen sollen dauerhaft möglich sein

"Wir wollen Vereine vor zeitraubenden Satzungsänderungen bewahren", sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) zur Begründung. Sein Ministerium will nun eine entsprechende Initiative erarbeiten und in den Bundesrat einbringen.

MĂĽnchen: Regelung soll im BĂĽrgerlichen Gesetzbuch verankert werden

"Während der Pandemie konnten Vereine ihre Mitgliederversammlungen auch digital abhalten, ohne dafür die Satzung ändern zu müssen. Die coronabedingte Sonderregelung ist noch bis zum 31. August dieses Jahres in Kraft", erklärte Eisenreich. Bayern setze sich nun dafür ein, dass dies dauerhaft im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert werde. Denn in den vergangenen zwei Jahren hätten sich virtuelle Besprechungen, Sitzungen und Versammlungen bereits bewährt.

Online-Versammlungen: Aktuell wäre Videokonferenz nur in bestimmten Fällen möglich

"Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir für Vereine die Möglichkeit schaffen, ihren Mitgliedern die digitale Teilnahme an Sitzungen anbieten zu können", sagte Eisenreich. Gleichzeitig solle eine Teilnahme in Präsenz möglich bleiben. "Das stärkt die Rechte der Mitglieder, die beispielsweise durch lange Anreisewege oder aus terminlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht am Versammlungsort erscheinen können." All diese Regelungen erleichterten es Bürgerinnen und Bürgern, sich in Vereinen und Stiftungen zu engagieren.