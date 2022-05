Jahrestag des Kriegsendes Prorussische Demonstrationen in M├╝nchen und ganz Bayern erwartet Von dpa Aktualisiert am 09.05.2022 - 08:44 Uhr Lesedauer: 1 Min. Demonstranten schwenken Russland-Fahnen (Archivbild): Zum Jahrestag des Kriegsendes erwartet zahlreiche Bayern prorussische Proteste. (Quelle: Panama Pictures/imago-images-bilder)

Am 9. Mai erinnert Russland an das Ende des zweiten Weltkriegs. Viele St├Ądte in Bayern erwarten deshalb prorussische Demonstrationen. In M├╝nchen sind Gegendemos geplant.

Mehrere bayerische St├Ądte rechnen zum Jahrestag des Sieges der Sowjetunion ├╝ber Hitler-Deutschland am Montag (9. Mai) mit prorussischen Demonstrationen. In M├╝nchen ist am Nachmittag (14.00 Uhr) eine Versammlung unter dem Titel "Diskriminierung gegen russischsprachige Leute" angek├╝ndigt, wie das Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt mitteilte.

In Augsburg ist nach Angaben des Ordnungsreferats am fr├╝hen Abend (18.00 Uhr) ein Aufzug durch die Innenstadt unter dem Titel "Sieg ├╝ber den Hitler-Faschismus" geplant. Zu den Veranstaltungen wurden nach Angaben der St├Ądte jeweils mehrere Hundert Teilnehmer angemeldet.

Innenminister Hermann: "k├Ârperliche Auseinandersetzungen nicht auszuschlie├čen"

In N├╝rnberg wurde eine zun├Ąchst f├╝r Sonntag geplante prorussische Demo mit 1.000 angemeldeten Teilnehmern nach einem Gespr├Ąch mit den Veranstaltern um eine Woche auf den 15. Mai verschoben. Sie soll nach Angaben der Stadt dann nicht wie urspr├╝nglich von den Veranstaltern geplant als Autokorso, sondern als station├Ąre Versammlung stattfinden.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte im Vorfeld, man m├╝sse wachsam sein. Es l├Ągen zwar "keine Hinweise zu einer Gef├Ąhrdungslage vor", sagte Herrmann der "Augsburger Allgemeinen". Trotzdem seien "im Einzelfall auch verbale Provokationen oder gar k├Ârperlichen Auseinandersetzungen nicht auszuschlie├čen".