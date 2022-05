Tegernsee-Oligarch bezahlt Villenbau nicht mehr

Erworben wurde die Immobilie ├╝ber Strohm├Ąnner der "Lakeview Property Holding Limited" mit Sitz in der Steueroase Isle of Man. Auch die anderen drei Villen Usmanows in Rottach-Egern wechselten ├╝ber Briefkastenfirmen die Eigent├╝mer. Das Prinzip war immer das Gleiche: Unz├Ąhlige Villen, ob auf Sardinien, in Italien, London und am Tegernsee, wurden durch ein Netz von Briefkasten- und Offshorefirmen erstanden und geschickt verschleiert.