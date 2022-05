Der Münchner Flughafen – immerhin der zweitgrößte in Deutschland – steckt tief in den roten Zahlen. Ein Ausbau ist seit Jahren Dauerthema und bleibt auch jetzt im Gespräch. Zwischen CSU und Freien Wählern bahnt sich deshalb Krach an.

12,5 Millionen Passagiere – halb so viele wie in Frankfurt – flogen 2021 über München. Ein großes Drehkreuz, an dem die geplante dritte Startbahn seit Jahren für Zündstoff sorgt – auch in der Landesregierung von CSU-Ministerpräsident Markus Söder. "Bayern geht unter, wenn der Flughafen München nicht wächst", so lautet das Credo der CSU.