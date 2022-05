Welche sechs Spiele bei der EM 2024 in München stattfinden

Die UEFA hat bekannt gegeben, wo das Finale der Heim-EM in zwei Jahren stattfindet: Berlin. Doch auch die restlichen Partien wurden nun bereits festgelegt. Auch wenn erst ein Teilnehmer der Endrunde feststeht, gibt es schon mehr Informationen zu den Spielen.

Bei der EM 2024 in Deutschland erwartet Fans in München fast das gleiche Programm wie beim vergangenen Heim-Turnier, der WM 2006. Wie die UEFA am Dienstag bekannt gegeben hat, werden sowohl das Eröffnungsspiel als auch ein Halbfinale in München ausgetragen – wie bereits 2006. Und auch der weitere Plan ähnelt dem von damals.

2024 kommen zu Eröffnungsspiel und Halbfinale drei weitere Vorrundenspiele sowie ein Achtelfinale. Ausgetragen wird das Eröffnungsspiel am 14. Juni, die weiteren Vorrundenspiele in München finden am 17., 20. und 25. Juni statt, das Achtelfinale am 2. Juli, das Halbfinale am 9. Juli.

Deutschland wohl mindestens einmal in München

Bislang ist lediglich eine Mannschaft für das Turnier qualifiziert: Gastgeber Deutschland. Selbst Titelverteidiger Italien muss noch durch die Qualifikation, die im Verlauf der kommenden Fußballsaison startet. Dass diese auch scheitern kann, mussten die Italiener vor der WM in diesem Winter erfahren: Sie verloren gegen Nordmazedonien und verpassen das Turnier in Katar. Zur EM erhalten sie dann eine neue Chance.

Obwohl die Teilnehmer noch offen sind, ist bereits klar, dass eine Mannschaft mindestens zwei Spiele in München austragen wird. Zwei Vorrundenpartien in München sind in der Gruppe C angesetzt, eines der in diese Gruppe gelosten Teams darf also doppelt in der Allianz-Arena spielen – die während des Turniers den sponsorenfreien Namen "München Fußball Arena" tragen wird.