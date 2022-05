Auf der B2 in Richtung Starnberg kam es zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten und einer Toten. Eine 78-J├Ąhrige war aus unbekannten Gr├╝nden in den Gegenverkehr geraten.

Bei einem Unfall auf der Bundesstra├če 2 in Richtung Starnberg ist eine 78 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau war am Mittwoch aus bislang unbekannten Gr├╝nden mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. Ihr Fahrzeug kollidierte demnach mit dem Wagen einer 73-J├Ąhrigen. Trotz Reanimationsversuchen sei die 78-J├Ąhrige noch an der Unfallstelle gestorben.