Zwischen dem 17. September und dem 3. Oktober 2022 ist es nun wieder so weit: In M├╝nchen hei├čt es dann: "O'zapft is!" Anfang der Woche fixierte der Stadtrat konkrete Pl├Ąne. Im Interview mit t-online erkl├Ąrt Wiesn-Chef und Wirtschaftsreferent Clemens Baumg├Ąrtner, was das hei├čt. Ein Gespr├Ąch ├╝ber Sehns├╝chte in der Isarmetropole, hohe Bierpreise und Millionen Besucher in vollgepackten Festzelten.