Wirbel um Lewandowski: Fürth verabschiedet sich

Inmitten des Transferwirbels um Robert Lewandowski bestreitet der FC Bayern sein Bundesliga-Saisonfinale heute beim VfL Wolfsburg. Der Weltfu├čballer will die M├╝nchner angeblich schon in diesem Sommer verlassen. Ein Transfer zum FC Barcelona gilt als wahrscheinliche Variante. Zun├Ąchst ist die Bayern-Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann aber in Niedersachsen gefordert, wo Lewandowski weiter treffen will. Der Pole steht aktuell bei 34 Saisontoren und wird am 34. Spieltag zum f├╝nften Mal nacheinander die Torj├Ąger-Kanone gewinnen.