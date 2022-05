Fünf Wochen lang unterrichtete ein junger Mann an einer Münchner Schule. Bei den Eltern kam er gut an. Dann kamen Fragen auf – und die Eltern brachten das Lügengebilde eines Hochstaplers zum Platzen.

In München haben Eltern einen Mann überführt, der sich an der Schule ihrer Kinder über mehrere Wochen als Lehrer ausgegeben hatte, ohne je einen Abschluss gemacht zu haben. Zu Beginn der Woche nahmen Polizisten den Mann mit. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über den Fall berichtet.

Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, war ein 23-Jähriger vom 5. April bis zum vergangenen Montag an einer Schule in Pullach bei München als Lehrer tätig gewesen. Er war offenbar durch einen gefälschten Lebenslauf an die Stelle gekommen.

Schule in Pullach: Polizei holt vermeintlichen Hochstapler ab

Und dann eine Lehrtätigkeit mit jungen 23 Jahren an einer Schule in Pullach? "Er war sehr smart und eloquent", berichtete ein Familienvater der Zeitung. Einige Eltern waren jedoch vom Auftritt des jungen Mannes nicht überzeugt, und recherchierten dessen Erzählungen auf eigene Faust nach, wie die Polizei München am Mittwoch berichtete. Der Mann hatte sich zuvor bereits an einer Schule in Starnberg auf eine Lehrtätigkeit beworben.