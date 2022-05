Igor Zelensky war von August 2016 bis April 2022 Direktor des Bayerischen Staatsballetts. Der Russe studierte an bekannten Ballettinstituten in Tiflis und Sankt Petersburg. Seit 1988 tanzte er am berühmten Mariinsky-Theater und unter anderem in New York, London und Mailand. Auch in München tanzte er neben zwei leitenden Stellen in Sankt Petersburg und Moskau als Gast rund 17 Jahre lang, bevor er 2016 Chef wurde.