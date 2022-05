Was man im Fall einer Infektion tun sollte

Ansteckend ist das Virus auch bei einem Kontakt von Mensch zu Mensch, sagt der PrĂ€sident des Landesamts fĂŒr Gesundheit, Clemens Weidner. Jedoch sei dies "nur bei intensivem körperlichen Kontakt wahrscheinlich". Betroffene leiden dann an Fieber , Kopf-, Muskel- und RĂŒckenschmerzen , informiert er. Zudem könnten Schwellungen der Lymphknoten und ein großflĂ€chiger Hautausschlag dazukommen.

Ansteckend ist die Krankheit unter anderem durch Tröpfchen ĂŒber die Luft sowie bei Kontakt mit den Pusteln bei einer Infektion. Stelle man eine Infektion fest, solle man sich sofort in Isolation und Behandlung begeben – so wie es der brasilianische Patient in MĂŒnchen getan hat.