M├╝nchen Staugefahr vor Himmelfahrt: Blockabfertigung in Tirol Von dpa 25.05.2022 - 05:24 Uhr Lesedauer: 2 Min. Autos und Lastwagen auf der Autobahn 9 bei M├╝nchen. (Quelle: Peter Kneffel/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Der Kurzurlaub am langen Himmelfahrts-Wochenende d├╝rfte f├╝r viele Autofahrer durch Staus getr├╝bt werden. Besonders am Mittwochnachmittag erwartet der Verkehrsclub ADAC teils erhebliche Behinderungen. In Oberbayern kommt hinzu, dass Tirol f├╝r Mittwoch erneut die Blockabfertigung von Lastwagen angek├╝ndigt hat, was h├Ąufig extrem lange Staus von der Grenze bei Kufstein bis ins M├╝nchner Umland zur Folge hat. Die R├╝ckreisewelle wird den Prognosen zufolge dann am Sonntagnachmittag ihren H├Âhepunkt erreichen.

"Die Stra├čen d├╝rften deutlich voller sein als an den Christi-Himmelfahrts-Wochenenden der beiden Vorjahre ÔÇô die Corona-Krise schr├Ąnkt den ├╝berregionalen Reiseverkehr nicht mehr ein", erl├Ąuterte der ADAC. "Vor allem die Autobahnen in den Ballungsr├Ąumen sind zeitweise sehr staugef├Ąhrdet." Hinzu komme eine Vielzahl an Baustellen. Immerhin: "Relativ ruhig d├╝rfte es auf den Fernstra├čen in Deutschland am Freitag werden."

In Bayern erwarten die Verkehrsexperten besonders im Gro├čraum M├╝nchen und auf dem Autobahnring A99 gro├če Staugefahr. Auch auf der A6 zwischen Heilbronn und N├╝rnberg, auf der A8 von Stuttgart ├╝ber M├╝nchen nach Salzburg, auf der A9 M├╝nchen-N├╝rnberg sowie auf der A95 und der Bundesstra├če 2 von M├╝nchen nach Garmisch-Partenkirchen d├╝rfte es zu Wartezeiten kommen.