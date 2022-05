G7-Gipfel: Auswirkungen bis Nordbayern und Österreich

Gesperrte Wanderparkpl├Ątze, Kontrollen, weitr├Ąumige Umleitungen, ├ťberflugverbote: Der G7-Gipfel im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat Auswirkungen bis in den Norden Bayerns und nach ├ľsterreich. Vom 26. bis 28. Juni kommen die Staats- und Regierungschefs von sieben f├╝hrenden Industrienationen unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Schloss Elmau in Kr├╝n zusammen. In Nordrhein-Westfalen beginnen just am Gipfelwochenende die Sommerferien. Die Polizei r├Ąt: Mehr Zeit einplanen - oder auf nicht unbedingt notwendige Fahrten verzichten.