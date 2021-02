Stuttgart

Spitzenkandidaten streiten in Stuttgart miteinander

26.02.2021, 03:47 Uhr | dpa

Gut zwei Wochen vor der Landtagswahl kommen Spitzenkandidaten und Parteichefs im Südwesten zu einem persönlichen Schlagabtausch zusammen. Sie diskutieren heute als Gäste der "Stuttgarter Nachrichten" im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Trotz Coronavirus wollen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch, der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer, der AfD-Fraktionsvorsitzende Bernd Gögel und die Landesvorsitzende der Linken, Sahra Mirow, persönlich zu der Talkrunde erscheinen. Die Veranstaltung wird auch per Livestream übertragen. Sie ist eine von wenigen Präsenzveranstaltungen im Wahlkampf.

Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er ist der erste von den Grünen gestellte Regierungschef eines deutschen Bundeslandes. Bei der Wahl am 14. März wird Kretschmann von CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann herausgefordert. Seit fünf Jahren regiert der beliebte grüne Regierungschef mit der Union als Juniorpartner. In jüngsten Umfragen führen die Grünen vor der CDU. Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind der erste Stimmungstest im Superwahljahr 2021, an dessen Ende auch der Bundestag neu gewählt wird.