Gladbacher EM-Fahrer

Berichte: FC Bayern will Nationalspieler Hofmann

25.08.2021, 08:40 Uhr | dpa, np

Wird der FC Bayern München noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv? Gerüchte um einen Wechsel von Leipzigs Sabitzer halten sich hartnäckig. Und auch an einem DFB-Spieler soll der Rekordmeister Interesse haben.

Um Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach gibt es Transfergerüchte. An dem 29 Jahre alten Stürmer habe unter anderen der deutsche Meister FC Bayern München Interesse, berichteten "Sport Bild" und das Portal "sport1.de" am Dienstagabend. Demnach soll der Rekordmeister lose bei ihm und seinem Management vorgefühlt haben. Der Vertrag des dreimaligen Nationalspielers in Mönchengladbach läuft noch bis 2023, bei der Borussia spielt er seit 2016.

Die Münchner sind in der Offensive allerdings schon jetzt herausragend besetzt. Zu den Zentrumsstürmern Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting kommen auf den Außenbahnen die deutschen Nationalspieler Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller und Jamal Musiala sowie Kingsley Coman.

Hofmann ist allerdings flexibel einsetzbar. Eben diese Flexibilität sollen die Münchner am Gladbacher schätzen. Auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw nominierte Hofmann aufgrund dessen Vielseitigkeit für die Europameisterschaft im vergangenen Sommer. Aufgrund einer Knieblessur kam er bei der EM allerdings keine Minute zum Einsatz.

Neben einem Hofmann-Wechsel sollen die Münchner auch weiterhin an der Verpflichtung von Leipzigs Marcel Sabitzer arbeiten. Der Österreicher fehlte den Bullen zuletzt beim 4:0 gegen Stuttgart aufgrund von leichten Adduktorenproblemen. Einen Kontakt zwischen den Münchnern und Sabitzer soll es laut RB-Sportchef Florian Scholz nicht geben.